Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika

Kadınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otopark ve sokaklardaki parkmetre uygulamasından yarın ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Atatürk Caddesi ile Millet Bahçesi'ndeki kapalı otoparklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülerden ücret almayacak.

Bunun yanı sıra parkmetre uygulamasının olduğu sokaklarda da kadın sürücüler gün boyunca otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Kültür AŞ Genel Müdürü Akif Özbildirici, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.