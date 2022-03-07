Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek

07.03.2022 17:11
Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek

Kadınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otopark ve sokaklardaki parkmetre uygulamasından yarın ücretsiz faydalanacak.

Kadınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otopark ve sokaklardaki parkmetre uygulamasından yarın ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Atatürk Caddesi ile Millet Bahçesi'ndeki kapalı otoparklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülerden ücret almayacak.

Bunun yanı sıra parkmetre uygulamasının olduğu sokaklarda da kadın sürücüler gün boyunca otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Kültür AŞ Genel Müdürü Akif Özbildirici, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi, Malatya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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