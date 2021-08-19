Malatya'da belediye personeli atıl araç parçalarından arazöz yaptı - Son Dakika

Malatya'daki Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli, atıl durumda olan hurda araçların parçalarını kullanarak, arazöz geliştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili Vahap Çelik ve kademe sorumlusu Fatih Karaoğlan ile üretilen aracı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Durali Zelyurt, daha önce kullanılmayan, atıl durumda olan araçları değerlendirme yönünde toplantı yaparak istişarede bulunduklarını hatırlatarak, "Aynı yöntemle daha önce de bir arazöz yapmıştık, şimdi ikinci arazözü de hazırladık. Yapılan bu çalışmada ustalarımızın ve teknik ekibimizin yanı sıra yönetici arkadaşlarımızın önemli katkıları olmuştur. Bu aracı, tamamen kendi imkanlarımızla 30 bin lira harcayarak imal etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili Vahap Çelik ise aracın hem kaldırım yıkama temizleme hem de yol temizleme çalışmalarında kullanılabileceğini aktardı.

Kademe sorumlusu Fatih Karaoğlan da aracın küçük eklentilerle orman yangını gibi acil müdahale gerektiren olaylarda rahatlıkla kullanılabileceğini kaydetti.???????