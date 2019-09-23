Malatya'da belediye personellerine hizmet içi eğitim

Türkiye Belediyeler Birliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Belediye Akademisi, Malatya il ve ilçe belediyeleri eğitim ve istişare programı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde 5 gün sürecek ve bin 800 personelin istifade edeceği eğitim programında 10 oturum yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, programda yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitim seminerlerini çok önemsediğini belirterek, hizmet içi eğitimlerin amacının kişilerin kendini yenilemesi ve güncellemesi olduğunu kaydetti.

Gürkan, şunları ifade etti:

"Eğer bir kurumda çalışıyorsanız, o kurumun kurallarına göre hareket edeceksiniz. Hizmet içi eğitimlerin amacı kişinin kendini yenilemesi ve güncellemesidir. Yaptığımız bütün işleri sorgulama ve muhasebe etmek zorundayız. Yaptığımız bir işi neden, niçin ve neye göre yaptığımızı hesaplamak zorundayız. Hizmet içi eğitimlerde kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını öğrenmemiz gerekir. Her meslekte bu böyledir. Bunu yapmadan, öğrenmeden başarılı olmamız asla mümkün değildir."

Beş gün sürecek olan programda uzmanlar tarafından gruplar halinde ayrı konularda oturumlar düzenlenecek.

Açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları, şirket genel müdürleri, daire başkanları, şube müdürleri, büyükşehir ve ilçe belediye personelleri katıldı.