Malatya'da belediye yöneticilerine eğitim verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında, kurum yöneticilerine eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurumsallaşmaya önem verdiklerini belirterek, kurumsallaşma noktasında toplantılar yapılmasını istediğini kaydetti.

Emekli Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın ise "Hizmet Üretimine Yakından Bakmak" ve "Etkili Hizmet İçin İnsan Yönetmek'" konu başlıklarıyla ilgili eğitim verdi.

Hizmet verilen kurum ambleminin çalışanlar açısından büyük bir öneme sahip olması gerektiğine işaret eden Açıkalın, "Çalıştığımız kurumun logosu nerede gözümüze çarparsa o an mutlaka içimizin kıpırdaması, bağlı olduğumuz kurumun önemini bize hatırlatması gerekir." ifadelerini kullandı.

Açıkalın, kurum çalışanlarının düşüncelerine önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.