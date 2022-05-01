Malatya'da belediyeye ait toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak - Son Dakika
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Malatya'da belediyeye ait toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

01.05.2022 15:23
Malatya'da belediyeye ait toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine (MOTAŞ) ait araçlar, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine (MOTAŞ) ait araçlar, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı'nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için özel halk otobüsleri dışında kalan belediye otobüsleri tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ramazan Bayramı'nda hemşerilerimizin bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bayram süresince Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren araçlarımız hemşerilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca MAŞTİ'de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek hemşerilerimizde yine MAŞTİ'ye ait otoparktan bayram süresince ücretsiz olarak faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Bayramın huzur içerisinde geçirilmesini dileyen Gürkan, bayramın ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti..

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da belediyeye ait toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak - Son Dakika


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