Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti - Son Dakika
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Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti

18.05.2022 12:45
Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti

Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda berberlik kursuna katılan hükümlüler, kırsal mahallelerdeki öğrencileri ve yaşlıları tıraş etti.

Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda berberlik kursuna katılan hükümlüler, kırsal mahallelerdeki öğrencileri ve yaşlıları tıraş etti.

Akçadağ İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursta eğitim alan hükümlüler, eğitmen Ebubekir Arabacı'nın koordinesinde ilçeye bağlı Esenbey, Güzyurdu, Kozluca, Kürecik, Levent ve Yağmurlu mahallelerindeki öğrencilerin saç bakımlarını yaptı.

Kursiyerler ayrıca ilçede bakıma muhtaç yaşlıları da tıraş etti.

Hükümlülerin topluma kazandırılması çalışmalarına destek olmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak ve tahliye sonrası dışarıdaki yaşama adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen kursa katılan hükümlülerin çalışmaları beğeni topladı.

Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti
Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti
Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti
Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti
Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti

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Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, Akçadağ, İnfaz, Güncel, Son Dakika

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