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Malatya'da beyzbol sopları ile iş yerine baskın

4 saat önce

Malatya'da bir iş yerine 4 kişilik bir grup beyzbol sopaları ile baskın düzenlendi.

Malatya'da beyzbol sopları ile iş yerine baskın, System.String[]

Malatya'da bir iş yerine 4 kişilik bir grup beyzbol sopaları ile baskın düzenlendi. İş yeri sahiplerinin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin kaçarken bacağını kırıldı.


Olay, Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde beyzbol sopları bulunan 4 kişilik bir grup bir iş yerine saldırdı. İş yeri sahiplerinin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden biri 2'inci kattan aşağı atladı. 1'inci kattaki iş yeri saçakları üzerine düşen 47 yaşındaki M.B.'nin bacağı kırılırken şahsın yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden alınan M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İş yerinde polis ekiplerince inceleme yapılırken olaya karıştığı belirlenen 1 kişi Halep Caddesi üzerine gözaltına alındı. Cadde üzerinde araştırma yapan polis ekipleri biri uzun namlulu olmak üzere 2 silah ele geçirdi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kışla Caddesi, İtfaiye, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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