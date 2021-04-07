Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi'nde Faruk Ekici ile Ü.İ. arasında servis aracında öğrenci taşıma işi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.İ, Faruk Ekici'yi bıçakladı.
Ağır yaralanan Ekici, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli Ü.İ'yi kısa sürede yakaladı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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