Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
53 dakika önce
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı.
Malatya
'da bıçaklı kavga
: 1 ağır yaralı
MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı.
Olay Battalgazi
ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,Şifa Mahallesi Neyzen sokakta F.S.M.K. ile iddiaya göre C.T. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitleri yerlerine 3 bıçak darbesi alan F.S.M.K. yaralandı. F.S.M.K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen C.T. olay yerinden yaya olarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:52 Kaynak: İHA
Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu