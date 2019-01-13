Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

53 dakika önce

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,Şifa Mahallesi Neyzen sokakta F.S.M.K. ile iddiaya göre C.T. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitleri yerlerine 3 bıçak darbesi alan F.S.M.K. yaralandı. F.S.M.K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen C.T. olay yerinden yaya olarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

Polis, Battalgazi, Malatya, kavga, 3. Sayfa
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