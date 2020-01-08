Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

13 dakika önce

Malatya'nın Pütürge ilçesi'nde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesi'nde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay,Pütürge ilçesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Taşbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Orhan A.(18) ile Barış A.(16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga da göğsünde bıçaklanan Orhan A. ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren Barış A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Yaralı gencin ihbar üzerine Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Pütürge, Malatya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:09 Kaynak: İHA
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