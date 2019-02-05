Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı

52 dakika önce

Malatya'da akraba olan iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada baba-oğul yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da akraba olan iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada baba-oğul yaralandı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahalllesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile bireyleri M.T.K.,M.K. ile M.B. Şehit Sami Kibriz Sokakta karşılaştı.İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Bıçakların kullanıldığı kavgada M.K. ile oğlu M.T.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Çevrede geniş güvenlik önemli alan polis ekipleri baba ve oğlunu bıçakla yaralayan M.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alınırken olay yerinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

M.T.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Polis, Malatya, 3. Sayfa
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