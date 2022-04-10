Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

10.04.2022 22:51
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da aklen malul iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da aklen malul iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aklen malul oldukları ileri sürülen Ahmet B. (70) ile M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada kalbi üzerine üç bıçak darbesi alan Ahmet B. ağır yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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