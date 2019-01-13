Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

12 dakika önce

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Sıtmapınarı Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bıçaklanan F.M.K (20), ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri yaralıyı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:55 Kaynak: AA

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