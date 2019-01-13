Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
12 dakika önce
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Malatya
'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
ilçesi Sıtmapınarı Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda bıçaklanan F.M.K (20), ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekipleri yaralıyı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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