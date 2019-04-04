Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Malatya
'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Merkez Battalgazi
ilçesi Şifa Mahallesi'nde F.K ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada S.T. bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan S.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan F.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:03 Kaynak: AA
Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi
Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi
Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak