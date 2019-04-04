Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde F.K ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada S.T. bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan F.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:03 Kaynak: AA

Battalgazi, Merkez, Malatya, Güncel
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