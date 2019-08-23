Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi'nde M.K. ile M.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.S. ise asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
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