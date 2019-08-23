Son Dakika Haberleri: Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi'nde M.K. ile M.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.S. ise asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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