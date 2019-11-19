Malatya'da bıçaklı kavga: 2 kardeş yaralı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Arkadaş Sokak içerisinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı Ö.A. ile kardeşler O.K. ve M.K. arasında başlayan sözlü tartışama kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Kavga da O.K. ile M.K. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralanırken Ö.A. olay yerinde kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın şüphelisi Ö.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.