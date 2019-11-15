Malatya'da bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan Tekel Sokak içerisinde A.U., V.U., M.U. ile M.İ,. M.Ş. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. ile M.Ş. aldıkları bıçak darbeleri sonucundan yaralanırken A.U., V.U., M.U. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Yaralılardan M.Ş., Turgut Özal Tıp Fakültesinde M.İ. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servislerinde tedavi altına alındı.



Öte yandan Şeyh Bayram Mahallesi Rabia Parkı mevkisinde de 2 kişi arasında yaşanan bir başka bıçaklı kavgada ise ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.



Her iki olayla ilgili olarak polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme sürüyor. - MALATYA