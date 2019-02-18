Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 2 kişi bıçakla yaralandı.
Malatya
'da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 2 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi üzerinde bir kafeteryada F.M. ile S.Y. isimli şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada her iki zanlı da yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Servisine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:34 Kaynak: İHA
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