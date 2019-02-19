Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da yaşanan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Malatya
'da yaşanan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kafede henüz öğrenilemeyen nedenle S.Y. ve F.M arasında tartışma çıktı.
Kafe dışına çıkan ikili kavgaya dönüşen olayda birbirlerini bıçakla yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:05 Kaynak: AA
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