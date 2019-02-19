Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da yaşanan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da yaşanan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kafede henüz öğrenilemeyen nedenle S.Y. ve F.M arasında tartışma çıktı.

Kafe dışına çıkan ikili kavgaya dönüşen olayda birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:05 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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