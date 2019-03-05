Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
50 dakika önce
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Merkez Battalgazi
ilçesi Halfetin Mahallesi'nde Ö.T.Ç. (54) ile M.E. (24) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:43 Kaynak: AA
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