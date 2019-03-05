Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

50 dakika önce

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Halfetin Mahallesi'nde Ö.T.Ç. (54) ile M.E. (24) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Battalgazi, Merkez, Malatya, Güncel
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