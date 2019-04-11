Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

53 saniye önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan H.Y ile O.M, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Asayiş ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:32 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı! 4 Çocuk Annesi Kadın, 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 23:32:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]