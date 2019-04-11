Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:32 Kaynak: AA
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Battalgazi
ilçesi Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan H.Y ile O.M, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Asayiş ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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