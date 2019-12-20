Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba ve Zaviye Mahalleleri'nde meydana gelen 2 ayrı bıçaklı kavgada, aldıkları bıçak darbesi sonucunda E.G. ile S.C. yaralandı. Yaralılar E.G. ile S.C. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Melekbaba Mahallesi Yuva Sokak'taki olayın şüphelisi olduğu iddia edilen R.Ş. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Zaviye Mahallesi Taha Sokak içerisinde meydana gelen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
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