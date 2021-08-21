Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada E.İ ve G.İ. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kaldırıldıkları Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika