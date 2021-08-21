Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar kaldırıldıkları Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada E.İ ve G.İ. bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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