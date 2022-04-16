Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

16.04.2022 21:13
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 19.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Boztepe Caddesi üzerinde ilerleyen Ö.D.'nin yolu tanımadığı bir kişi tarafından kesildi. İkili arasında tartışma yaşanırken, Ö.D. bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Bu olayın devamı olarak değerlendirilen ikinci bir olayda ise ilk olay yerine 50 metre mesafede A.K. isimli bir başka şahıs omuz kısmında bıçakla yaralanmış halde bulundu. Polis ekipleri olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ele geçirilirken, yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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