Son Dakika Haberleri: Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

12 saat önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda Mehmet D, Vahap D. ve Ebubekir D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:44 Kaynak: AA
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