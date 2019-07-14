Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
12 saat önce
Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:44 Kaynak: AA
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
ilçesi Cevat Paşa
Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda Mehmet D, Vahap D. ve Ebubekir D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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