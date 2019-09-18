Son Dakika Haberleri: Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde iddiaya göre iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bıçakla yaralanan E.E, A.E ve F.M, 112 Acil servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüpheliler H.K, ile C.K'yı yakaladı.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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