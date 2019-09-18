Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde iddiaya göre iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bıçakla yaralanan E.E, A.E ve F.M, 112 Acil servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüpheliler H.K, ile C.K'yı yakaladı.