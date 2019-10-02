Son Dakika Haberleri: Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

31 dakika önce

Malatya'da çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan H.T, ile M.C.Y, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde iki grup arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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