Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

35 dakika önce

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'ndeki bir kafede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada G.M., O.M. ve H.Y. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Aynı saatlerde Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Posbıyık Sokak'ta meydana gelen bir diğer bıçaklı kavgada ise 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri her iki olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:32 Kaynak: İHA
Polis, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 01:07:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]