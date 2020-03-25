Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
6 saat önce
Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.
Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.
Kent merkezi İnönü Caddesi'nde S.D. ile Volkan Molon arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Yaralanan S.D ile Volkan Molon, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Volkan Molon, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli S.D. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti