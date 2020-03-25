Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Kent merkezi İnönü Caddesi'nde S.D. ile Volkan Molon arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralanan S.D ile Volkan Molon, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Volkan Molon, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli S.D. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.