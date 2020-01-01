Malatya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da aracının önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da aracının önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.


Olay, Malatya- Ankara karayolu MAŞTİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MAŞTİ mevkiinde 44 MA 0678 plakalı aracı ile seyir halinde olan M.A.'nın aracının önünü kesen kimliği belirsiz kişiler aniden bıçakla saldırdı. Sol eline bıçak darbesi alan M.A. yaralanırken olayın şüphelileri kaçarak izini kayıp ettirdi. M.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A. daha sonra Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - MALATYA

Malatya, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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