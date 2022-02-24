Malatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

24.02.2022 16:13
Malatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan ve bıçak ile sopanın da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan ve bıçak ile sopanın da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavgada İ.K, M.K. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken şüpheliler N.Y. ile A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Malatya, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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