Son Dakika Haberleri: Malatya'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesinde 2 kişinin evlerinde sahte rakı imal ederek, satış yaptığı belirlendi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, bin 200 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan bir düzenek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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