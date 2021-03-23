MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildiMALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirdi. Adreste bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu