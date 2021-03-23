MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi
MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirdi. Adreste bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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