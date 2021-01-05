Malatya'da bin 446 kişiye korona cezası - Son Dakika

Malatya'da bir aydan bin 446 kişiye korona cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri 24 saat devam ediyor. Denetimlerde maskeye ve sosyal mesafeye bakılırken, sigara içilmemesi gereken caddelerde sigara içenlere de ceza yazılıyor.

Malatya polisi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, maske, sigara ve mesafe kurallarına uymayanlara bin 446 kişiye idari işlem yapıldı. - MALATYA