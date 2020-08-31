Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Duranlar Mahallesi'ndeki 3 bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlediği adreslere baskın yaptı. 3 bahçede toplam bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi.İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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