Son Dakika Haberleri: Malatya'da bin 50 litre kaçak içki ele geçirildi
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Malatya'da bin 50 litre kaçak içki ele geçirildi

19 dakika önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da bin 50 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesinde 2 işletme ve 4 depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen adreslerde 900 litre sahte el yapımı boğma rakı ile 150 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 800 kilogram satışa hazır tütün ile bin adet cinsel içerikli hapta ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - MALATYA
Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
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