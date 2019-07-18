Malatya'da bin 50 litre kaçak içki ele geçirildi
19 dakika önce
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi
ilçesinde 2 işletme ve 4 depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen adreslerde 900 litre sahte el yapımı boğma rakı ile 150 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 800 kilogram satışa hazır tütün ile bin adet cinsel içerikli hapta ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - MALATYA
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı