Son Dakika Haberleri: Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

27 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma, Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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