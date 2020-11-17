Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

17.11.2020 02:47
Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şüpheli aracı Darende ilçesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirilirken, şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi
Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Güneydoğu, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika


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