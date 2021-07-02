Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Abdül Kadir Duran başkanlığında toplandı.
Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'ndeki apartmanda artan Kovid-19 vakalarını görüşen kurul, binayı giriş çıkışlara kapattı.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika