Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Hıfzıssıhha Kurulu , Kaymakam Abdül Kadir Duran başkanlığında toplandı.

Malatya 'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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