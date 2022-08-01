Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı

01.08.2022 12:31
Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı

Malatya'da bir benzin istasyonuna ait marketin kasasından bin TL çalan şüphelinin hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Malatya'da bir benzin istasyonuna ait marketin kasasından bin TL çalan şüphelinin hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal bulvarında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, personelin çevre temizliği yaptığı sırada boşluktan yararlanarak benzin istasyonundaki markete giren zanlı, kasadaki yaklaşık bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasada eksik çıkması üzerine kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi ilk tespitlerine göre, kasadan yaklaşık bin TL'nin çalındığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin, hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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