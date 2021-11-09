Malatya'da bir binada göçük meydana geldi - Son Dakika

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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