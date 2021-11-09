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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi - Son Dakika

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

09.11.2021 18:31
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında işyerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, göçük öncesinde binada 20 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da enkaz altından kurtarılan vatandaşların hastanelere sevkinin yapıldığını kaydetti.

Göçüğün hemen ardından ekiplerin olay yerine geldiğini ifade eden Gürkan, " İtfaiye, AFAD olmak üzere bütün ekiplerimiz seferber oldu. Ümidimiz vatandaşların sağsalim enkaz altında çıkarılmasıdır. Vatandaşlarımızı müşteri olsunlar, devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Ümidimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Arama Kurtarma, İnönü Caddesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da bir binada göçük meydana geldi - Son Dakika


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