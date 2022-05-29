Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

29.05.2022 19:55
Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Koyunoğlu Mahallesi Sümerpark civarındaki bir sitenin demir korkuluklarından geçmeye çalışan Mete S'nin eline korkuluk demiri saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.

Mete S, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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