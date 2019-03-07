Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bir Evde Sabah Saatlerinde Yaşanan Doğalgaz Patlamasında 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı.

Malatya'da Bir Evde Sabah Saatlerinde Yaşanan Doğalgaz Patlamasında 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı.

13 dakika önce

IHAAW104420-ASA/07-03-2019- Malatya'da bir evde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da Bir Evde Sabah Saatlerinde Yaşanan Doğalgaz Patlamasında 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı., System.String[]
IHAAW104420-ASA/07-03-2019

- Malatya'da bir evde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 07.03.2019 10: 44: 20 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

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