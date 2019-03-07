Malatya'da Bir Evde Sabah Saatlerinde Yaşanan Doğalgaz Patlamasında 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı.
13 dakika önce
IHAAW104420-ASA/07-03-2019- Malatya'da bir evde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
IHAAW104420-ASA/07-03-2019
- Malatya
'da bir evde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 07.03.2019 10: 44: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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