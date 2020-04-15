Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

6 saat önce

Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı Malatya'da çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayet ettiği bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı.

Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

MALATYA - Malatya'da çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayet ettiği bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gazi Mahallesi'nde, çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu eve giden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Birimine bağlı ekipler, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Pis kokular yayılan evi temizleyen ekipler, içeriden toplam 8 kamyon çöp çıkarttı. Ekipler yürütülen temizlik çalışmasının ardından evi ve çıkarılan çöpleri korona virüse karşı ilaçlayarak, dezenfekte etti.

""Toplum ve insan sağlığını tehdit eden hiç bir unsura geçit vermeyiz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çöp evle ilgili yaptığı değerlendirmede, toplum ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurları teker teker ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, "Dünya'da ve ülkemizde etkisini ciddi seviyede hissettiren ve binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüs salgınının yayılmasını önlemenin tek yolu; temiz bir çevredir. Kentimizin farklı mahalle, cadde veya apartmanlarında biriktirilen çöp ve atıklardan dolayı insan sağlığının olumsuz etkileyen bina veya dairelerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev haline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Gazi Mahallemizin Medeniyet sokağında bulunan bir evden pis kokular geldiğine yönelik hemşerilerimizden gelen şikayetler neticesinde ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gerekli resmi prosedürleri yerine getiren ekiplerimiz, yaptığı temizliğin ardından evin içerisinden sekiz kamyon çöp çıkardılar. Ekiplerimiz yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu burayı temizleyerek halkımızın rahat nefes almasını sağladı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsaade etmeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlıkla yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmak adına bu tür temizlik hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Malatya'da bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Yeşilyurt, Malatya, Zabıta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:09 Kaynak: İHA

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