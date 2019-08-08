Son Dakika Haberleri: Malatya'da bir grubun taş ocağı tepkisi
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Malatya'da bir grubun taş ocağı tepkisi

34 dakika önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde özel bir firmaya ait taş ocağının kapasitesini artıracağını öğrenen bir grup vatandaş, durumu protesto etti.

Malatya'da bir grubun taş ocağı tepkisi, System.String[]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde özel bir firmaya ait taş ocağının kapasitesini artıracağını öğrenen bir grup vatandaş, durumu protesto etti.
Yeşilyurt ilçesi Haçova Mahallesi'ndeki tesis önünde toplanan grup, tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın da destek verdiği grup, "Ne tarla kalır, ne bağ bahçe, sesimizi duyun bir nebze", "Bu köy bizim, bu dağ bizim, köyümüze, dağımıza, ağacımıza nefesimize dokunma" yazılı pankartlarla taş ocağını protesto etti.
Ağbaba, taş ocağına dahil edilmek istenen arazide gazetecilere yaptığı açıklamada, genişletilmek istenen taş ocağının sadece Haçova'ya değil çevredeki diğer mahallelere de zarar verdiğini savundu.
Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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