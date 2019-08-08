Malatya'da bir grubun taş ocağı tepkisi

Malatya
'nın Yeşilyurt
ilçesinde özel bir firmaya ait taş ocağının kapasitesini artıracağını öğrenen bir grup vatandaş, durumu protesto etti.
Yeşilyurt ilçesi Haçova Mahallesi'ndeki tesis önünde toplanan grup, tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz
'ın da destek verdiği grup, "Ne tarla kalır, ne bağ bahçe, sesimizi duyun bir nebze", "Bu köy bizim, bu dağ bizim, köyümüze, dağımıza, ağacımıza nefesimize dokunma" yazılı pankartlarla taş ocağını protesto etti.
Ağbaba, taş ocağına dahil edilmek istenen arazide gazetecilere yaptığı açıklamada, genişletilmek istenen taş ocağının sadece Haçova'ya değil çevredeki diğer mahallelere de zarar verdiğini savundu.