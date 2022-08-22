Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli serbest kaldı

22.08.2022 11:33

MALATYA'da bir hafta içerisinde aynı evden 2 kez hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.T., serbest bırakıldı.

MALATYA'da bir hafta içerisinde aynı evden 2 kez hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.T., serbest bırakıldı.

Sarıcıoğlu Mahallesi'nde 12 Ağustos günü Yakup Korkmaz'a ait 2 katlı müstakil eve hırsız girdi. Şüpheli evin yan kapısının üzerinden atlayarak 2'nci kata çıktı. Bir süre üst katta gezinen şüpheli, daha sonra aşağı indi ve demir kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Evdeki otomobil teybini çalan şüpheli, fark ettiği güvenlik kamerasını da kırdı.

18 Ağustos günü ise evin çatısından aşağıya inen şüpheli, camı kırıp, içeri girdi. Evdeki hoparlörü çalan şüpheli, kaçtı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 2 hoparlör ve 2 oto teyple yakaladığı M.T.'yi emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından M.T., savcılıkça serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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