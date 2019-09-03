Son Dakika Haberleri: Malatya'da bir iş yerine beyzbol sopaları saldırdılar
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Malatya'da bir iş yerine beyzbol sopaları saldırdılar

3 saat önce

Malatya'da bir iş yerine beyzbol sopaları saldırdılarMALATYA - Malatya'da bir işyerine beyzbol sopaları ile baskın yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüphelilerden 1'i kaçarken bacağını kırarak yaralandı.

Malatya'da bir iş yerine beyzbol sopaları saldırdılar

MALATYA - Malatya'da bir işyerine beyzbol sopaları ile baskın yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüphelilerden 1'i kaçarken bacağını kırarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana gelen olayda, ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişilik bir grup iş hanının 2'inci katında bulunan bir iş yerine saldırdı. İş yeri sahiplerinin karşılıklı vermesi üzerine olay yerinde kaçmaya çalışan şüphelilerden biri 2'inci kattan aşağı atladı.1'inci kattaki iş yeri saçakları üzerine düşen 47 yaşındaki M.B.'nin bacağı kırılırken şahsın yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden alınan M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde polis ekiplerince inceleme yapılırken olaya karıştığı belirlenen 1 kişi Halep Caddesi üzerine gözaltına alındı.Cadde üzerinde araştırma yapan polis ekipleri biri uzun namlulu olmak üzere 2 silah ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kışla Caddesi, İtfaiye, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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