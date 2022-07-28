Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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