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Malatya'da Bir Kadın Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

Malatya'da Bir Kadın Tüfekle Vurularak Öldürüldü

08.11.2023 14:16  - Güncelleme: 14:18

Malatya'da yaşanan olayda Abdürrahim Nazin, eşi Ayten Nazin'i tüfekle vurarak öldürdü. Çiftin çocukları, sürekli kavga ettiklerini ifade etti.

MALATYA'da Abdürrahim Nazin (53), 11 çocuğun annesi eşi Ayten Nazin'i (51), tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Abdürrahim Nazin ile eşi Ayten Nazin arasında yaşadıkları 3 katlı apartmanın zemin katında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Abdürrahim Nazin, evde bulunan tüfeği alıp, eşine ateş etti. Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazin, kurtarılamadı.

Abdürrahim Nazin olayın ardından suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayten Nazin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası çiftin polis merkezine götürülen çocuklarının ifadesinde babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini söyledikleri belirtti.

Kaynak: DHA

İskender, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Bir Kadın Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Bir Kadın Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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